Афиша на выходные: 22—23 июля

Концерты, выступления

22 июля. Творческое шоу «Сцена»

«Сцена» — отличная возможность показать свой талант. Танцуешь, поешь, играешь на инструментах или есть другой талант? Тогда регистрируйся по телефонам: 0776(556,705)814571.

Площадка кинотеатра «Россия», 18.00.

22 июля. Концерт группы Moneykeны (Алматы)

Как пишут о себе сами ребята, их авторский проект Moneykenы сочетает в себе цепкие мелодические ходы, насыщенные, энергичные биты и выразительный вокал.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

22 июля. Опен-эйр

Вас ждут живой звук, лучшие музыкальные коллективы Бишкека и невероятная энергетика. Хэдлайнер вечера — Noize MC.

Клуб «Промзона», 15.00–23.00.

22 июля. Летний кубок КВН

Гостями Летнего кубка лиги КВН «Ала-Тоо» станет команда Российского университета дружбы народов. Ведущий вечера - капитан команды «Азия MIX» Эльдияр Кененсаров.

Ипподром города Чолпон-Аты.

Выставки, ярмарки, фестивали, акции

1—23 июля. Японская выставка «Современный дизайн»

Выставка ознакомит кыргызстанцев с предметами повседневности разных эпох (послевоенной и современной), которые отражают стиль жизни японцев. Представлены 100 экспонатов — мебель, посуда, одежда, бытовая техника, панели марок автомобилей и многое другое. Все работы выполнены из традиционных материалов с использованием уникальных прикладных техник и новейших технологий Страны восходящего солнца.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

20 июля — 2 августа. Выставка индийского текстиля

На выставке представлены сари, гобелены, скатерти, диванные подушки, коврики и т. д. Некоторые из известных технологий обработки тканей передавались от поколения к поколению и становились уникальным семейным ремеслом. Геометрические формы, божественные мотивы, цветочные орнаменты, уходящие корнями далеко в прошлое, сохраняют актуальность и сегодня.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

21—23 июля. Экспозиция «Алтайское кочевье»

Экспозиция посвящена событиям в жизни алтайского кочевья — культуре повседневности, выполнена в стилистике, близкой народным традициям из типичных материалов. На территории центра представлены 30 юрт для демонстрации образа жизни представителей алтайских народов.

Центр кочевой цивилизации имени Курманджан датки (село Чон-Сары-Ой).

22 июля. Өрүк-Fest 2017



В рамках фестиваля пройдут выставки достижений сельчан, выращивающих абрикосы, мастер-классы, конкурсы на лучшее блюдо и кондитерские изделия с начинкой из этих фруктов, ярмарка, концерт.

Село Барскоон, 11.00–23.00.

23 июля. Фестиваль уличной еды

В программе пешеходная ресто-зона с едой и напитками разных кулинарных направлений от ваших любимых заведений, аниматоры для детей, уникальная фотозона и приятные сюрпризы.



Улица Орозбекова (между улицами Киевской и Токтогула), 18.00–23.00.

Мастер-классы, тренинги

22 июля. Демо-пати «Игры разума»

Демо — сокращение от слова демонстрация. Это наглядный показ, форма публичного мероприятия с вовлечением участников в дискус в игровой форме. Мероприятие будет полезно и интересно любому, кто готов узнать себя лучше, найти ответы на волнующие вопросы, разрешить проблемы, расширить круг знакомств, понять язык знаков.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00–12.00.

22 июля. Speed Dating (Быстрые свидания)

Speed Dating — формат вечеринок мини-свиданий, организованных с целью познакомить людей друг с другом. На быстрых свиданиях за 2 часа совершается 10 блиц-знакомств.

Ресто-бар «Жигули» , 20.00.

22 июля. Тренинг «Как жить после развода?»

Что делать, если прошлый опыт семейной жизни мешает начать новую? Где искать счастья после развода? Такой «багаж», как прошлые обиды, негативный опыт и страх, усложняет задачу. Но справиться с этим можно. Регистрация обязательна (0554 99 44 21, 0700 99 44 21).

Компания Feel Good, 10.00.

23 июля. Talking Club: Food

Приходите, попрактикуйте английский в интересной беседе, в небольшой компании. Наш модератор Сергей Вятчанин подстроится под любой уровень владения английским.



Студия альтернативного обучения «Окна», 17.30.

Кино

23 июля. Показ фильма Frank (2013)

Это фильм о вымышленной группе, во главе которой стоит Фрэнк — странный парень, никогда не снимающий здоровенную голову из папье-маше. Вообще вся группа — люди с явными психическими отклонениями. Друг друга хорошо понимают. А вот Джон Берроуз, который случайно попадает в группу, является совершенно обычным и ничем не примечательным ирландским пареньком. Фильм на английском языке с русскими субтитрами.

Студия альтернативного обучения «Окна», 18.30.





23 июля. Показ фильма «Четыре комнаты» (1995)

Комедия состоит из четырех новелл (каждый режиссер сделал по одной), связанных одним героем — коридорным Тедом, вышедшим на работу накануне Нового года. Он попадает на шабаш ведьм, чуть не погибает от руки ревнивого мужа, еле уносит ноги от шаловливых детишек гангстера, принимает участие в странном пари эксцентричных господ.



ololohaus, 19.00.

21—25 июля. Неделя турецкого кино

Неделя турецкого кино представит вниманию кинолюбителей фильмы профессиональных продюсеров, получивших награды на мировых фестивалях и высокую оценку со стороны зрителей.

Кинотеатр «Октябрь», программа.

Для детей

22 июля. Встреча в Клубе игры го

Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Не упустите прекрасный шанс открыть для детей и себя увлекательный мир го. А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник. Подробнее

Кыргызско-японский центр, 13.00.

23 июля. Роспись эко-сумок для детей

Сначала ребята приготовят эскиз будущего рисунка, как настоящие дизайнеры, а потом уже нанесут все на их будущую дизайнерскую сумку. Регистрация обязательна (0555808083, 0777990089).

ololohaus, 11.00.