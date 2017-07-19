В Великобритании выпускают новую банкноту с Джейн Остин

В сентябре в Великобритании выпустят в обращение новую банкноту в
Банкноту председатель Банка Англии Марк Карни представил сегодня. Она отличается также тем, что впервые будет включать тактильную функцию. Банкнота будет сделана из прочного полимера, который впервые ввели в Великобритании в прошлом году при производстве купюры в
«Наши банкноты служат хранилищами коллективной памяти страны, распространителями знаний о славной истории Объединенного Королевства и выделяют вклад величайших граждан», — отметил Марк Карни.
При этом желание Банка Англии поместить на купюру женский образ вызвало волну негатива. Были недовольны и выбором цитат Джейн Остин из ее книги «Гордость и предубеждение».
Старая валюта перестанет действовать в стране весной 2018 года.