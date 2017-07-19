В Великобритании выпускают новую банкноту с Джейн Остин

В сентябре в Великобритании выпустят в обращение новую банкноту в 10 фунтов . Образ натуралиста Чарльза Дарвина заменят портретом романистки XIX века Джейн Остин, сообщил «Блумберг».

Банкноту председатель Банка Англии Марк Карни представил сегодня. Она отличается также тем, что впервые будет включать тактильную функцию. Банкнота будет сделана из прочного полимера, который впервые ввели в Великобритании в прошлом году при производстве купюры в 5 фунтов . Также она включает в себя ряд выпуклых точек в верхнем левом углу, чтобы помочь слепым и слабовидящим людям.

«Наши банкноты служат хранилищами коллективной памяти страны, распространителями знаний о славной истории Объединенного Королевства и выделяют вклад величайших граждан», — отметил Марк Карни.

При этом желание Банка Англии поместить на купюру женский образ вызвало волну негатива. Были недовольны и выбором цитат Джейн Остин из ее книги «Гордость и предубеждение».

Старая валюта перестанет действовать в стране весной 2018 года.