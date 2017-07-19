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Общество

Дело Текебаева. В суде дает показания бывший руководитель Пограничной службы

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова дает показания бывший председатель Государственной пограничной службы Курманакун Матенов.

По его словам, 13 мая 2010 года после обеда он и другие военные встречали Дуйшенкула Чотонова и Исмаила Исакова в аэропорту Оша. В тот день в южной столице и Джалал-Абаде были беспорядки. Исаков и Чотонов прилетели в Ош и поехали в резиденцию президента, где их ждали тогда губернатор области Сооронбай Жээнбеков и мэр города Мелис Мырзакматов.

«Мы обеспечивали коридор для проезда. В Оше и пригородах было неспокойно», — сказал Курманакун Матенов.

По показаниям Леонида Маевского, он встречался 13 мая с Чотоновым и Текебаевым, которые требовали у него $1 миллион за сделку по MegaCom.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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