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Общество

Виновникам ДТП из числа «золотой молодежи» родители теперь не помогут

Виновникам ДТП из числа «золотой молодежи» теперь родители не помогут. Сегодня на заседании Совета безопасности президент Кыргызстана призвал ужесточить наказание к подобным и назвал их убийцами и душегубами.

Алмазбек Атамбаев заявил о необходимости ужесточения ответственности водителей за ДТП со смертельным исходом. Он призвал милицейских чиновников быть принципиальнее и контролировать, чтобы виновные несли заслуженное наказание, особенно те, кто совершил ДТП, находясь за рулем в алкогольном опьянении.

«Чтобы «золотая молодежь» знала, что родители не смогут откупить от тюрьмы, если они убили человека. Пьяные водители — убийцы, жестокие душегубы. Нужно ужесточить ответственность для водителей, совершивших ДТП со смертельным исходом, в том числе для тех, кто был в пьяном состоянии», — сказал Алмазбек Атамбаев.

По данным Патрульной милиции МДВ, за 6 месяцев 2017 года в республике зарегистрировано 2 тысячи 582 дорожно-транспортных происшествия. По сравнению с показателем прошлого года это больше на 4,2 процента. В результате ДТП погибло 307 человек, пострадало 3 тысячи 835.

 
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