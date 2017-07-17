Виновникам ДТП из числа «золотой молодежи» родители теперь не помогут

Виновникам ДТП из числа «золотой молодежи» теперь родители не помогут. Сегодня на заседании Совета безопасности президент Кыргызстана призвал ужесточить наказание к подобным и назвал их убийцами и душегубами.

Алмазбек Атамбаев заявил о необходимости ужесточения ответственности водителей за ДТП со смертельным исходом. Он призвал милицейских чиновников быть принципиальнее и контролировать, чтобы виновные несли заслуженное наказание, особенно те, кто совершил ДТП, находясь за рулем в алкогольном опьянении.

«Чтобы «золотая молодежь» знала, что родители не смогут откупить от тюрьмы, если они убили человека. Пьяные водители — убийцы, жестокие душегубы. Нужно ужесточить ответственность для водителей, совершивших ДТП со смертельным исходом, в том числе для тех, кто был в пьяном состоянии», — сказал Алмазбек Атамбаев.

По данным Патрульной милиции МДВ, за 6 месяцев 2017 года в республике зарегистрировано 2 тысячи 582 дорожно-транспортных происшествия. По сравнению с показателем прошлого года это больше на 4,2 процента. В результате ДТП погибло 307 человек, пострадало 3 тысячи 835.