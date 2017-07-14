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Общество

15 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–17.00 — пересечение улиц Керамической и Широкой, район стеклозавода, «Городок Строителей», № № 7,8;
  • 9.00–13.00 — жилмассив «Токолдош» (улица Менделеева, переулок Менделеева);
  • 13.00–17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Кыз-Сайкал, Байсак, Анарбек, Жийделуу);
  • 9.00–18.00 — улицы Раззакова, Линейная, Чапаева, 6-я линия, Гагарина, бульвар Эркиндик.

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — жилмассив «МТФ-2», села Байгельди (улица Байгельди), Лесхоз, Тендик, Новопокровка (улицы Ленина, № № 510–534, Турсун-Бяра, Мичурина, Чапаева, Атая, Пушкина, Манаса), Комсомольское (улицы Дорожная, Южная, Новая, Строительная);
  • города Кант (улицы Абдраимова, Маликова, Логвиненко, М.Горького, Ленина, Панфилова, Гагарина, Гастелло), Кара-Балта (улицы Садовая, Крылова);
  • 10.00–15.00 — село Новопавловка (улица Учительская).

В Нарынской области:

  • 9.00–17.00 — село Жаны-Куч, город Нарын (кошары, телевышка, село Казарман).
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