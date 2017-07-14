15 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00–17.00 — пересечение улиц Керамической и Широкой, район стеклозавода, «Городок Строителей», № № 7,8;
- 9.00–13.00 — жилмассив «Токолдош» (улица Менделеева, переулок Менделеева);
- 13.00–17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Кыз-Сайкал, Байсак, Анарбек, Жийделуу);
- 9.00–18.00 — улицы Раззакова, Линейная, Чапаева, 6-я линия, Гагарина, бульвар Эркиндик.
В Чуйской области:
- 9.00–17.00 — жилмассив «МТФ-2», села Байгельди (улица Байгельди), Лесхоз, Тендик, Новопокровка (улицы Ленина, № № 510–534, Турсун-Бяра, Мичурина, Чапаева, Атая, Пушкина, Манаса), Комсомольское (улицы Дорожная, Южная, Новая, Строительная);
- города Кант (улицы Абдраимова, Маликова, Логвиненко, М.Горького, Ленина, Панфилова, Гагарина, Гастелло), Кара-Балта (улицы Садовая, Крылова);
- 10.00–15.00 — село Новопавловка (улица Учительская).
В Нарынской области:
- 9.00–17.00 — село Жаны-Куч, город Нарын (кошары, телевышка, село Казарман).