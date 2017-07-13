За I полугодие 2017-го в правительство обратились около 3 тысяч граждан

За I полугодие 2017 года в аппарат правительства поступило около трех тысяч обращений граждан. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Уточняется, что из них 2 тысячи 436 в письменном виде и 567 устных обращений.

В результате приняты положительные решения по 68, даны разъяснительные ответы по 389, отказано в рассмотрении 43 и взяты на контроль 1 тысяча 412 обращений.

Из общего потока обращений можно выделить вопросы по нескольким направлениям, которые особо волновали население:

— работа социальных служб, пенсии, льготы, пособия и материальная помощь — 289 (11,86%);

— жилищные проблемы — 215 (8,83%);

— образование и наука – 211 (8,66%);

— работа агропромышленного комплекса, экология, крестьянские и фермерские хозяйства — 147 (6,03%);

— трудоустройство, трудовые споры и зарплата — 112 (4,59%);

— строительство и архитектура – 106 (4,35%);

— работа правоохранительных органов — 96 (3,94%);

— проблемы здравоохранения — 88 (3,61%).

В общественную приемную премьер-министра КР за указанный период обратилось 279 человек, из них 14 заявителей принято руководством кабмина:

премьер-министром — 5, вице-премьер-министром по социальным вопросам – 5, руководителем аппарата правительства – 4, представителями аппарата кабмина — 232.

Уточняется, что часть вопросов была решена в ходе приема, по другим вопросам давались поручения, разъяснения или рекомендации.