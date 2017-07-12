В деятельности МЧС Кыргызстана выявлено 49 коррупционных рисков

В деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций выявлено 11 коррупционных зон и 49 рисков возникновения коррупции. Об этом сообщили в Секретариате Совета безопасности Кыргызстана.

По их данным, рабочая группа Совета безопасности по контролю за реализацией госстратегии антикоррупционной политики в ходе очередного заседания рассмотрела итоги предварительного анализа в деятельности госоргана.

В системе МЧС коррупционные риски встречаются в вопросах предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения госзакупок, использования имущества, имеются и финансовые нарушения. Кроме того, эксперты отметили нерациональную и неэффективную деятельность подведомственных структур, которая также создает риски возникновения коррупции.

Члены рабочей группы приняли решение дополнительно изучить коррупционные зоны в ведомстве, их причины и разработать антикоррупционные меры для их ликвидации.