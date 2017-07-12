18:50
+28
USD 69.61
EUR 79.32
RUB 1.15
Общество

В деятельности МЧС Кыргызстана выявлено 49 коррупционных рисков

В деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций выявлено 11 коррупционных зон и 49 рисков возникновения коррупции. Об этом сообщили в Секретариате Совета безопасности Кыргызстана.

По их данным, рабочая группа Совета безопасности по контролю за реализацией госстратегии антикоррупционной политики в ходе очередного заседания рассмотрела итоги предварительного анализа в деятельности госоргана.

В системе МЧС коррупционные риски встречаются в вопросах предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения госзакупок, использования имущества, имеются и финансовые нарушения. Кроме того, эксперты отметили нерациональную и неэффективную деятельность подведомственных структур, которая также создает риски возникновения коррупции.

Члены рабочей группы приняли решение дополнительно изучить коррупционные зоны в ведомстве, их причины и разработать антикоррупционные меры для их ликвидации.
Ссылка:
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Гособвинение требует перейти к исследованию материалов дела
Дело Текебаева. Жену Омурбека Абдырахманова обвиняют во лжи и требуют привлечь
Дело Текебаева. Кто это? Без ID суд не может идентифицировать… подсудимого
Дело Текебаева. Свидетель о том, что лететь одним бортом не значит лететь вместе
Дело Текебаева. В суде объявлен перерыв — гособвинение не может найти свидетелей
Погода в Кыргызстане на 12 июля: ожидается дождь
Дело Текебаева. Очередное ходатайство адвокатов отклонено
Дело Текебаева. Адвокаты подсудимых заявили четвертый отвод судье
Дело Текебаева. Свидетель отказался от своих прежних показаний, данных следствию
Дело Текебаева. Свидетель: Маевский искал встречи с Алмазбеком Атамбаевым
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
В&nbsp;Бишкеке начали строительство надземных переходов В Бишкеке начали строительство надземных переходов
Амбициозный Сапар Исаков об&nbsp;амбициозном &laquo;Таза коом&raquo; Амбициозный Сапар Исаков об амбициозном «Таза коом»
Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и&nbsp;конвой Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и конвой
Бизнес
БТА Банк работает напрямую с&nbsp;Международной системой денежных переводов RIA БТА Банк работает напрямую с Международной системой денежных переводов RIA
Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев
Победителей викторины &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom все больше! Победителей викторины «Счастливые SMS» от MegaCom все больше!
Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на&nbsp;новом портале &laquo;ИгрО!тека&raquo; Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»