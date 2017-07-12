В Кыргызстане в госдокументах стали использовать понятие «бабка»

В статье 62 под названием «Лица, которые не могут быть свидетелями» нового Административно-процессуального кодекса Кыргызстана появилось понятие «бабка». Об этом написали пользователи в социальной сети Facebook.

Отметим, на сайте Жогорку Кенеша в тексте кодекса от 2015 года используются определения «дед и бабушка», а в кодексе, принятом в 2017-м, «бабушка» стала «бабкой».

Однако слово «бабка» употребляется и в статье 5 «Определение основных понятий» Уголовно-процессуального кодекса КР.

В Министерстве юстиции комментарии по этому поводу обещали представить ИА «24.kg» позже.