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Общество

В Кыргызстане в госдокументах стали использовать понятие «бабка»

В статье 62 под названием «Лица, которые не могут быть свидетелями» нового Административно-процессуального кодекса Кыргызстана появилось понятие «бабка». Об этом написали пользователи в социальной сети Facebook.

Отметим, на сайте Жогорку Кенеша в тексте кодекса от 2015 года используются определения «дед и бабушка», а в кодексе, принятом в 2017-м, «бабушка» стала «бабкой».

Однако слово «бабка» употребляется и в статье 5 «Определение основных понятий» Уголовно-процессуального кодекса КР.

В Министерстве юстиции комментарии по этому поводу обещали представить ИА «24.kg» позже.
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