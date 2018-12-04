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Подписан закон о ратификации соглашения о финансировании

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о финансировании (Финансирование политики развития в сфере экономического управления) между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития, подписанного 14 ноября 2018 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 ноября 2018 года.

Программа Всемирного банка «Финансирование политики развития в сфере экономического управления» предназначена для оказания поддержки реформам Правительства Кыргызской Республики по улучшению государственного управления в таких областях, как макрофискальные основы для инклюзивного роста, повышение прозрачности и борьба с коррупцией в государственном секторе, а также повышение конкурентоспособности.

В рамках данного Соглашения Кыргызской Республике будет предоставлена финансовая помощь в размере 24 млн. долларов США, из них 12 млн. долларов США — грантовая помощь и 12 млн. долларов США — кредит.

Финансовые средства предназначены для поддержки республиканского бюджета.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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