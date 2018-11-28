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Подписан закон о присоединении к доппротоколу к Женевским конвенциям

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О присоединении к Дополнительному протоколу к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года касающемуся принятия дополнительной отличительной эмблемы (Протокол III) от 8 декабря 2005 года».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 сентября 2018 года.

Присоединение Кыргызской Республики к Третьему протоколу Женевским конвенциям послужит основой для предоставления зашиты новой дополнительной эмблеме — красный кристалл. Всемирное признание и уважение к эмблеме красного кристалла, каким пользуются эмблемы красного креста и красного полумесяца, позволит обеспечить более свободный доступ сотрудников гуманитарных организаций к жертвам вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия, в том числе в случаях, когда использование эмблемы красного кристалла, которая не несет на себе какого-либо политического, религиозного или культурного оттенка, может явиться дополнительным преимуществом.

С помощью особых отличительных знаков и эмблемами необходимо выделить людей оказывающих помощь.
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