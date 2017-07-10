Свидетель по делу Садыра Жапарова не знает, кто финансировал митинг в Караколе

Свидетель по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова — житель села Саруу Айбек Качаганов — сегодня в суде сообщил, что не знает хорошо подсудимого, и ему не известно, кто финансировал митинг в Караколе.

По словам свидетеля, с самого начала митинг по вопросу месторождения Кумтор планировалось проводить в селе Покровке, однако потом митингующие приехали в Каракол.

На вопрос прокурора, знал ли Айбек Качаганов подсудимого ранее, свидетель сообщил, что один раз он приезжал в офис Садыра Жапарова по своим личным вопросам, однако позже не встречал его.

Сам подсудимый поинтересовался у Айбека Качаганова, знает ли тот журналиста Кенжебека Жумабаева, на что последний ответил, что видел его пару раз.

Кенжебека Жумабаева ранее суд приговорил к восьми годам лишения свободы. Он признан виновным в соучастии в захвате заложника.

Садыр Жапаров был арестован 25 марта 2017 года за соучастие в организации массовых беспорядков, попытку захвата власти и захвата заложника в 2013 году.