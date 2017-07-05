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Общество

Дело Текебаева. Очередной свидетель обвинения ничего не слышал об $1 миллионе

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова председательствующий Айбек Эрнис уулу зачитал показания бывшего в 2010 году статс-секретарем ФУГИ Суеркула Бакирова. 

Сам свидетель со стороны гособвинения в суд не явился. В письменном заявлении судье он заявил, что боится давления.

По показаниям Суеркула Бакирова следствию, он также узнал о взятке в $1 миллион из СМИ.  А о назначении Алексея Модина главой MegaCom вообще ничего не слышал. 

Процесс продолжится завтра.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции. 
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