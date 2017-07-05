На пользователя соцсети возбуждено дело за разжигание национальной вражды

ГКНБ установил пользователя социальной сети «ВКонтакте» под именем Ахмад Асадуллаев, который в своих комментариях вызвал негативную реакцию отдельных интернет-пользователей, унижая честь и достоинство представителей другой национальности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, пользователь через подставное фото активно и открыто выражал негативное отношение к представителям другой национальности и государственной символике Кыргызстана.

Филолого-политологическая экспертиза заключила, что в его постах имеются признаки действий, направленных на возбуждение национальной вражды и унижение национального достоинства.

В отношении Асадуллаева заведено уголовное дело по статье «Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР. Ведется следствие.