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Общество

На пользователя соцсети возбуждено дело за разжигание национальной вражды

ГКНБ установил пользователя социальной сети «ВКонтакте» под именем Ахмад Асадуллаев, который в своих комментариях вызвал негативную реакцию отдельных интернет-пользователей, унижая честь и достоинство представителей другой национальности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, пользователь через подставное фото активно и открыто выражал негативное отношение к представителям другой национальности и государственной символике Кыргызстана.

Филолого-политологическая экспертиза заключила, что в его постах имеются признаки действий, направленных на возбуждение национальной вражды и унижение национального достоинства.

В отношении Асадуллаева заведено уголовное дело по статье «Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР. Ведется следствие.
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