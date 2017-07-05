Охота косаток на двенадцатиметрового кита попала на видео

Ученым группы Дальневосточного проекта по исследованию косаток впервые удалось снять на фото и видеокамеры нападение стаи косаток на двенадцатиметрового кита. В объективы попали плотоядные косатки, которых на Дальнем Востоке насчитывается всего около 200 особей. Об этом сообщают российские СМИ.

«За все время работы мы всего раз видели, как косатки доедают кита. А в этом году вышло так, что мы наблюдали саму охоту. Косатки съели малого полосатика, это небольшой кит, длиной до 12 метров», – приводят слова ученых в издании.

Отмечено, что ученые послали квадрокоптер с камерой и сняли погоню на видео, а гидрофоны записали звуки, которые издавали косатки и кит. Косатки оказались необычно разговорчивы, хотя обычно они подолгу молчат, отмечают биологи.