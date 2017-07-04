Кыргызстан не должен нести убытки от «Алтын-Кена»

Кыргызстан не должен нести убытки от золотоперерабатывающего предприятия «Алтын-Кен». Об этом на круглом столе заявил член Ассоциации горнопромышленников Дуйшенбек Камчыбеков.

По его словам, доля Кыргызстана от переработки золота этого предприятия составляет 40 процентов, а 60 процентов — доля китайской компании. Предприятие строилось для переработки золота. Одако в месторождении оказались золотомедный и сульфидный концентраты. Теперь фабрику необходимо переоборудовать под эти полезные ископаемые. На это потребуются дополнительные средства, часть из которых должен выплатить Кыргызстан.