Кыргызстан не должен нести убытки от «Алтын-Кена»

Кыргызстан не должен нести убытки от золотоперерабатывающего предприятия «Алтын-Кен». Об этом на круглом столе заявил член Ассоциации горнопромышленников Дуйшенбек Камчыбеков.
По его словам, доля Кыргызстана от переработки золота этого предприятия составляет 40 процентов, а 60 процентов — доля китайской компании. Предприятие строилось для переработки золота. Одако в месторождении оказались золотомедный и сульфидный концентраты. Теперь фабрику необходимо переоборудовать под эти полезные ископаемые. На это потребуются дополнительные средства, часть из которых должен выплатить Кыргызстан.
Считаю, что это вина китайской компании. Они не могли не знать, что там не чистое золото, а есть еще и концентрат меди. Поэтому Кыргызстан не должен платить за их ошибки.Дуйшенбек Камчыбеков