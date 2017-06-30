Гольфист и лось не поделили лужайку. Победило животное

Шведский гольфист и лось не поделили лужайку, и зверь прогнал спортсмена. Забавное видео опубликовало на своей странице в Twitter агентство France-Presse.

Как отмечается, молодой лось обратил внимание на шведского гольфиста и начал подкрадываться к мужчине. Спортсмен заметил парнокопытного и попытался отпугнуть его, но животное, видимо, расценило этот жест как призыв поиграть и лишь удвоило усилия.

В конечном итоге гольфист решил, что внимание лося угрожает его безопасности, и в сопровождении любопытного животного сбежал с поляны.