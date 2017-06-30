За что перед спикером Жогорку Кенеша извинился Камчыбек Ташиев, рассказал сегодня на пресс-конференции Чыныбай Турсунбеков.

По его словам, между ним и экс-депутатом парламента Камчыбеком Ташиевым возникло недопонимание из-за Бишкекского ликероводочного завода.

Будучи депутатом, Камчыбек Ташиев заявил, что Чыныбай Турсунбеков дал большую взятку, чтобы выкупить завод.

«В свое время был большой ажиотаж из-за этого завода. Ташиев и другие депутаты поднимали его и создали комиссию. Ни в одном пункте не нашли ни одного нарушения и тем более вмешательства Турсунбекова. Суд решил, чтобы Ташиев извинился и заплатил штраф», — сказал спикер.

Глава ЖК сегодня подводит итоги работы депутатского корпуса. Вчера парламент завершил свою работу, депутаты ушли на каникулы.