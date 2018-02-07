Более 4,6 миллиона декалитров алкоголя произвели в Кыргызстане в 2017 году

В 2017 году в Кыргызстане произвели 4 миллиона 610,1 тысячи декалитров алкогольной продукции. Об этом сообщило Управление по регулированию, контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«В 2017 году в алкогольной отрасли работало 42 предприятия, в том числе пять спиртовых и шесть водочных заводов, 13 пивоваренных и 18 винодельческих предприятий», — сообщили в управлении.

Предприятия алкогольной отрасли произвели сверх плана 678,8 тысячи декалитров.