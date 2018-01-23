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Общество

Кирпичами выдали зарплату рабочим в Китае

Фото KEREN SU/CHINA SPAN. Условия труда на кирпичном заводе были далеки от идеальных

Рабочим завода на юго-востоке Китая недоплаченную зарплату выдали кирпичами. Предприятие задолжало людям в общей сложности 90 тысяч юаней (около $14 тысячей), сообщило агентство «Синьхуа».

По его данным, около 30 рабочих в городе Наньчан в провинции Цзянси согласились получить 290 тысяч кирпичей вместо полагающихся им денег.

Все рабочие — мигранты из горных районов провинции Юнань. В их общежитии не было электричества и отопления. Они жили при свечах и жгли дрова.

После того как их ситуацией заинтересовались местный департамент труда и суды, рабочие согласились, чтобы недоплаченные суммы возместили кирпичами.

Многие пользователи микроблога Sina Weibo задаются вопросом, почему именно мигрантам постоянно задерживают выплату жалованья.

Разногласия между мигрантами и работодателями чаще всего разгораются зимой, в преддверии китайского Нового года, который в этом году отмечается 16 февраля.

Всекитайская федерация профсоюзов заявляет, что за последние пять лет ей удалось помочь пяти миллионам рабочих-мигрантов, которым вернули недоплаченные зарплаты на общую сумму в 30 миллиардов юаней ($4,5 миллиарда), отметило ВВС.
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