Нечем дышать. В центре города Ош работает завод по производству мешков

В Оше на пересечении улиц Курманджан Датки и Навои работает завод по производству пластиковых мешков для сахара. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Уже более года в центре города стоит едкий химический запах гари, дым. Выяснилось, что на территории бывшего винно-водочного завода производят пластиковые мешки. Это возле жилых домов, в центре исторической части города!» — написал житель.

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