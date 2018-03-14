Жители города Шопокова требуют прекратить работу металлургического комбината

В Бишкеке около здания «Белого дома» прошел митинг жителей города Шопокова.

Участники акции протеста обращаются к властям, в том числе к полномочному представителю правительства в Чуйской области, с просьбой прекратить работу металлургического комбината.

В обращении указывается, что завод находится в центре города и вредит экологии.

«На протяжении пяти лет мы пишем в различные инстанции, и все впустую. Исходящий от завода дым и смог вредят здоровью горожан, не говоря уже о сельхозкультурах. У наших детей частая рвота и обостренный кашель. Мы не допустим дальнейшей работы завода», — говорится в обращении митингующих.

Отметим, что полпред Чуйской области Улан Карагулов недоступен для комментариев.