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Общество

Жители города Шопокова требуют прекратить работу металлургического комбината

В Бишкеке около здания «Белого дома» прошел митинг жителей города Шопокова.

Участники акции протеста обращаются к властям, в том числе к полномочному представителю правительства в Чуйской области, с просьбой прекратить работу металлургического комбината.

В обращении указывается, что завод находится в центре города и вредит экологии.

«На протяжении пяти лет мы пишем в различные инстанции, и все впустую. Исходящий от завода дым и смог вредят здоровью горожан, не говоря уже о сельхозкультурах. У наших детей частая рвота и обостренный кашель. Мы не допустим дальнейшей работы завода», — говорится в обращении митингующих.

Отметим, что полпред Чуйской области Улан Карагулов недоступен для комментариев.
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