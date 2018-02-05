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Экономика

Зачем инвестиции брали? Завод по производству чипсов теперь не нужен

Завод по производству чипсов в Таласской области потерял актуальность. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил полномочный представитель правительства в Таласской области Марат Мураталиев.

По его словам, трудно восстановить это предприятие.

«Его один раз запустили, и то чипсы не такие были. Мы решаем, как с заводом поступить. Комиссия должна выяснить, куда пропало оборудование. Там уже многих запчастей нет», — отметил Марат Мураталиев.

Он добавил, что рациональнее на базе завода по производству чипсов построить сахарный завод.

Депутаты Жогорку Кенеша неоднократно говорили о том, что доминирующую долю в структуре Таласского завода по изготовлению чипсов получили иностранцы. Министерство сельского хозяйства и мелиорации еще в 2016 году обещало запустить предприятие.
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