Зачем инвестиции брали? Завод по производству чипсов теперь не нужен

Завод по производству чипсов в Таласской области потерял актуальность. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил полномочный представитель правительства в Таласской области Марат Мураталиев.

По его словам, трудно восстановить это предприятие.

«Его один раз запустили, и то чипсы не такие были. Мы решаем, как с заводом поступить. Комиссия должна выяснить, куда пропало оборудование. Там уже многих запчастей нет», — отметил Марат Мураталиев.

Он добавил, что рациональнее на базе завода по производству чипсов построить сахарный завод.

Депутаты Жогорку Кенеша неоднократно говорили о том, что доминирующую долю в структуре Таласского завода по изготовлению чипсов получили иностранцы. Министерство сельского хозяйства и мелиорации еще в 2016 году обещало запустить предприятие.