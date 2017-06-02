CPJ: Власти Кыргызстана должны обеспечить безопасность Улугбека Бабакулова

Власти Кыргызстана должны обеспечить безопасность независимого журналиста Улугбека Бабакулова в связи с угрозами физической расправы. Об этом говорится в заявлении Комитета по защите журналистов (Committee to Protect Journalists).

По словам редактора сайта «Фергана», Улугбек Бабакулов, который стал объектом жесткой критики со стороны законодателей и проправительственных СМИ после своей статьи, в которой он попросил власти обратить внимание на националистические посты в соцсетях, начал получать угрозы физической расправы.

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«Власти Кыргызстана несут ответственность за безопасность независимого журналиста Улугбека Бабакулова и соблюдение его права на публикации и выражение свое мнения, не опасаясь карательных мер, — заявила координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Нина Огнянова. — Мы призываем органы безопасности Кыргызстана провести расследование угроз в отношении Улугбека Бабакулова и просим депутатов парламента Кыргызстана отказаться от своих призывов лишить его гражданства».

Главный редактор агентства «Фергана» Даниил Кислов заявил, что опасается за безопасность Бабакулова.

«Помимо многочисленных нападок со стороны кыргызских и русскоязычных, контролируемых государством и проправительственных СМИ, Улугбек получает угрозы расправы в социальных сетях, — рассказал Даниил Кислов. — За ним и его семьей наблюдали. Два дня назад неизвестные люди пришли и сфотографировали его дом, когда Улугбека не было. Его жена испугалась. Мы боимся, что он не в безопасности».