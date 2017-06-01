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Общество

Свыше 700 миллионов детей в мире страдают от голода и нищеты

Свыше 700 миллионов детей в мире страдают от голода и нищеты. Об этом сообщил Deutsche Welle, опираясь на результаты последнего исследования организации Save the Children.

По его данным, ежедневно в мире умирают 16 тысяч детей в возрасте до пяти лет. При этом 260 миллионов детей не ходят в школу, более 170 миллионов вынуждены работать.

Лучше всего детям живется в Норвегии, Словении и Финляндии. В рейтинге организации Беларусь, Россия и Украина расположились на 32-м, 37-м и 39-м местах. При этом США ушли от них недалеко — 36-е место.

Хуже всего положение детей в Африке — в таких странах, как Нигер, Ангола, Мали, Центральноафриканская республика, Сомали и Чад.
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