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Общество

Минтранс Кыргызстана закупит три новых самолета

Международному аэропорту «Манас» поручено купить три новых самолета для внутренних авиаперевозок. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша сказал министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, сейчас идет процедура тендерной закупки самолетов. «Когда вопрос решится, новые самолеты будут летать по рейсам Бишкек — Исфана, Бишкек — Ош, Бишкек — Джалал-Абад, Бишкек — Иссык-Куль», — сказал министр.

Как он отметил, новые самолеты будут иметь вместимость не более 90 посадочных мест.

Через 10 дней начнут летать самолеты по рейсам Ош — Тамчи, Джалал-Абад — Тамчи.
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