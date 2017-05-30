Минтранс Кыргызстана закупит три новых самолета

Международному аэропорту «Манас» поручено купить три новых самолета для внутренних авиаперевозок. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша сказал министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.



По его словам, сейчас идет процедура тендерной закупки самолетов. «Когда вопрос решится, новые самолеты будут летать по рейсам Бишкек — Исфана, Бишкек — Ош, Бишкек — Джалал-Абад, Бишкек — Иссык-Куль», — сказал министр.



Как он отметил, новые самолеты будут иметь вместимость не более 90 посадочных мест.





Через 10 дней начнут летать самолеты по рейсам Ош — Тамчи, Джалал-Абад — Тамчи.