Сапар Исаков назвал источники финансирования проекта «Таза коом»

Руководитель аппарата президента КР Сапар Исаков рассказал об источнике финансирования проекта «Таза коом».

Он отметил, что многие компоненты проекта требуют не большого финансирования, а скорее, политической воли для его продвижения.

«Некоторые проекты имеют возвратность вложенных средств, и в этих случаях активную роль будет играть частный сектор в качестве инвестора или партнера по принципам государственно-частного партнерства», — сказал Сапар Исаков, подчеркнув, что крупные инфраструктурные и социальные проекты все же требуют вложения значительных средств.

Сапар Исаков добавил, что хотел бы предложить партнерам по развитию создать специальный трастовый фонд для реализации программы «Таза коом».

«Принципы работы фонда должны быть максимально открытыми и прозрачными. Управление фонда должно основываться на лучшем опыте подобных зарубежных фондов, а менеджмент фонда будет опираться на участие авторитетной международной организации», — подчеркнул Сапар Исаков.