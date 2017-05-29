Природные катаклизмы: кто виноват и что делать?

Почему почти за четверть века существования независимого Кыргызстана правительство не приняло действенных мер в борьбе с оползнями и другими природными катаклизмами? Почему год от году чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными явлениями, в стране не становится меньше? ИА «24.kg» попыталось найти ответы на эти вопросы.

В селе Аюу-Сай Узгенского района мощный оползень накрыл 11 домов, и под толстым слоем земли остались 24 человека. В 1994 году подобный оползень унес жизни 51 соотечественника.

Страна стихий

По информации Министерства чрезвычайных ситуаций, Кыргызстан расположен в сейсмической зоне, в которой возможны колебания земной коры в 8,9 балла. В республике насчитывается пять тысяч мест, где могут сойти оползни. Из двух тысяч высокогорных озер 318 под угрозой прорыва. И это далеко не полный список опасностей.

Мало того, в последние годы эти угрозы перешли в активную фазу.

Для сравнения: если за последние 26 лет в стране произошло 518 оползней, то только за четыре месяца 2017 года гигантские пласты грунта сошли в 139 местах. Это семилетняя норма.

По словам начальника отдела департамента мониторинга и прогнозирования МЧС Даурбека Сакыева, причиной такой активизации является изменение климата. «Увеличение количества осадков, долгие зимы или сильная жара — это факторы аномальной погоды», — сказал он.

В нашем конкретном случае причиной оползней в Кыргызстане в 2017 году стала продолжительная зима с обильными осадками, в результате чего почва на склонах не промерзла.

«Весь выпавший снег впитался в почву на склонах, она стала очень влажной», — уточнил специалист.

На активность оползневых процессов повлияла и повышенная сейсмичность.

«С начала года фиксировали многократные подземные толчки, что также спровоцировало движение оползней», — пояснил Даурбек Сакыев.

Кто за что отвечает

Для предупреждения населения об опасности в каждом районе работает местная комиссия гражданской обороны, куда входят начальник территориального отдела МЧС КР, сотрудник архитектуры, представитель районной администрации и другие.

В случае возникновения опасности комиссия оповещает об этом отдел МЧС на территории района, те приглашают специалистов из Оша, если действие происходит в южном регионе, или из Бишкека, если в северном.

Специалисты МЧС приезжают на место, определяют степень опасности и дают свои заключения, надо ли переселять людей.

А вот самим процессом переселения граждан, уточнил Даурбек Сакыев, занимаются органы местной власти.

«Помню, мы пытались однажды насильно переселить жителей, но в итоге на сотрудников МЧС завели дело, так как мы не имеем права делать этого», — сказал Даурбек Сакыев.

В Джалал-Абадской области с 1994 по 2015 год рекомендовано переселиться 1 тысяче 373 семьям. Из них 1 тысяча 193 семьи, получив ссуды и земельные участки, продолжают жить на прежнем месте.

Как рассказал пресс-секретарь областной администрации Жолдошбай Осмонов, вынужденным переселенцам местные власти предоставляли земельные участки и ссуду для строительства дома в размере 200 тысяч сомов на 18 лет.

Например, как рассказал главный специалист по земле и жилищным вопросам Зергерского айыл окмоту Узгенского района Мамыр Каракозуев, в 1994 и 2003 годах МЧС провели мониторинг мест с возможными оползнями.

Тогда в селе Аюу-Сай было выявлено пять домов, которым угрожал сход земляной массы. Жители получили ссуды и переехали.

«Но позже некоторые из них возвратились. Не знаю, зачем, возможно, привыкли к родным местам, а некоторые даже самовольно построили дома на своих огородах», — говорит специалист.

Как рассказал Даурбек Сакыев относительно трагедии в селе Аюу-Сай Узгенского района, 28 марта 2017 года склоны села были обследованы. Жителям дано предписание как можно быстрее переселиться в безопасные места. И даже были указаны фамилии владельцев тех домов, которым грозил оползень.

Однако, как рассказал специалист по земельным вопросам Зергерского айыл окмоту Мамыр Каракозуев, после обследования специалисты МЧС указали на опасные склоны, но по неизвестной причине неоповещенными остались жители с правой стороны дороги, дома которых тоже накрыл оползень.

Страх перед страхованием

Ежегодные стихийные бедствия, которые наносили значительный материальный ущерб не только самим пострадавшим, но и госбюджету, подтолкнули правительство ввести обязательное государственное страхование. В 2016 году госкомпания заработала.

Увы, жители районов, наиболее подверженных природным катаклизмам, особого интереса к страхованию не проявили.

По всему Зергерскому айыльному аймаку свои жилища застраховали около 16 процентов жителей. У некоторых элементарно нет технического паспорта на дом, поэтому они не могут сделать этого. Мамыр Каракозуев

Он отметил, что в свое время не только многие дома построили без документов, даже трансформация земель не была проведена.

Одним словом, власти многие десятилетия назад позволили людям селиться на опасных участках, да и после не особо препятствовали строительству, а теперь всей стране приходится пожинать плоды этого нерадивого руководств.

Давайте делиться

Директор учебного научно-технического центра «Развитие гражданской защиты» Болотбек Айдаралиев считает, что в борьбе со стихийными бедствиями равную ответственность должны нести МЧС, местные органы власти и население.

«Во-первых, нужно пересмотреть функции МЧС. Сейчас как? Пошли, ликвидировали последствия, и все на этом. Необходимо расширить функции Департамента мониторинга и прогнозирования, потому что именно они ведут основную работу по предупреждению стихии. Конечно, работа идет, прогнозы дают, выходят книги объемом в 600–700 страниц. Их дают главе правительства, министрам, властям на уровне области, района. Но читают ли их чиновники?» — говорит ученый.

По мнению эксперта, сегодня на местах работа должным образом не ведется.

«В айыл окмоту хотя бы раз в квартал следует проводить разъяснительную работу с населением, организовывать учения, возможно, какое-то из них заставит людей задуматься, как быть, если случится беда? В первую очередь человек сам должен заботиться о своей безопасности, а роль государства — обеспечить его информацией», — говорит Болотбек Айдаралиев.

Как отмечает ученый, сегодня в стране не хватает волевых решений при предупреждении природных катаклизмов.

Когда я работал в МЧС, более 7 тысяч семей должны были переселиться на безопасные места, из них только 2 тысячи сделали это. Болотбек Айдаралиев

Власть или «тварь дрожащая»?

«Помню, в Джалал-Абаде работал начальником областного управления МЧС Жыргалбек Укашов. Он как делал? Спрашивал у людей: «Участок получил? Ссуду получил? Стройку нового дома начал?» Если человек отвечал «да», он подгонял бульдозер и сносил дом, стоящий в опасном месте», — рассказал ученый.

Правда, он добавил, что этого волевого руководителя затаскали по прокурорским кабинетам, обвинив его в лишении людей жилища.

«Но иногда надо принимать волевые решения, а не сидеть и бояться последствий. Ведь сколько человек погибает от столкновения со стихией, а кто из госорганов понес ответственность?» — говорит ученый.

По его мнению, нужно так реформировать Министерство чрезвычайных ситуаций, чтобы ведомство от ликвидации стихийных бедствий перешло к раннему предупреждению и разработке прогнозных материалов.

Необходимо, чтобы такие несвойственные для МЧС функции, как строительство дамб, мостов, передать профильным ведомствам и органам местного самоуправления с соответствующими средствами. Болотбек Айдаралиев

Например, отмечает эксперт, защиту от разгула водной стихии должен обеспечивать Минсельхоз, который ранее этим и занимался.

По мнению эксперта, в каждом районе должен быть отдел департамента прогнозирования и мониторинга, сотрудники которого на месте могли бы вести скрупулезную работу по выявлению опасных мест, а главное — вовремя подсказать место возможного бедствия.

Кроме того, Болотбек Айдаралиев считает, что в каждом айыл окмоту должен быть штат сотрудника МЧС с профильным образованием, уполномоченных решать весь перечень вопросов по организации гражданской защиты населения и территории.

Ученый убежден, что в противостоянии стихийным бедствиям нужно руководствоваться известным книжным лозунгом: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Иными словами, в каждом населенном пункте необходимо организовать добровольные службы по ликвидации ЧС, а ответственность за ликвидацию и превентивные меры должны нести местные власти и МЧС в равной мере.