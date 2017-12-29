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Общество

В Узгене 40 семей отказываются переезжать из стихийно опасной зоны

В Узгене 40 семей отказываются переезжать из стихийно опасной зоны (село Аюу-Сай. - Прим. ИА «24.kg»), где сошедший  в апреле оползень накрыл 24 человека. Об этом сообщают местные власти. 

По словам главы айыл окмоту Динмухаммеда Бокошева, районные власти намерены добиться принудительного переселения через суд.  Всего в Узгенском районе на опасных участках проживают более 700 семей.

Ранее на пресс-конференции министр ЧС Кубатбек Боронов рассказал журналистам, что всего на опасных участках проживают более четырех тысяч семей

Чиновник добавил, что с жителями опасных участков постоянно проводится разъяснительная работа, им предложено переехать в более безопасное место, однако многие не соглашаются. Люди подвергают себя и свои семьи опасности, но у МЧС нет полномочий переселять людей.

Напомним, 29 апреля 2017 года в результате оползня в Узгенском районе Ошской области погибли 24 человека. 
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