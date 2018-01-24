Над селом Орток в Сузакском районе нависла угроза оползня

Над селом Орток в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана нависла угроза оползня. Об этом сообщило МЧС.

По его данным, в село прибыли группа гражданской защиты, спасатели и представители местного самоуправления. В ведомстве уточнили, что работа по переселению жителей из опасных участков возложена на местные власти. Отмечено, что заставить местных жителей переехать из опасной зоны могут только через суд.

Ранее министр ЧС Кубатбек Боронов рассказал журналистам, что всего на опасных участках проживают более четырех тысяч семей. Он добавил, что с жителями опасных участков постоянно проводят разъяснительную работу, им предлагают переехать в более безопасные места, однако многие не соглашаются. Люди подвергают себя опасности, но у МЧС нет полномочий переселять людей.

Напомним, 29 апреля 2017 года в результате оползня в Узгенском районе Ошской области погибли 24 человека.