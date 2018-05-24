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Общество

В Кыргызстане более пяти тысяч семей живут в оползнеопасных зонах

В Кыргызстане 5 тысяч 300 семей живут в оползнеопасных зонах. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель МЧС Алмаз Асанов.
 
«Из них тысячи не получали ни субсидий, ни земельных участков, так как с января 2017 года их выдачу приостановили. Остальные в свое время получили и участки, и субсидии, но не хотят переезжать, так как налажено хозяйство, есть удобные места для выпаса скота и так далее», — рассказал он.
 
По его словам, сейчас 1,7 тысячи семей временно переселили в безопасные места, к родственникам либо проживают в палатках.
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