Депутаты требуют отчета от МЧС о готовности к весне

Сразу несколько депутатов Жогорку Кенеша призвали провести парламентский день о готовности МЧС к весне. Об этом заявлено сегодня на заседании.

По словам депутата Аиды Касымалиевой, за пять месяцев 2017 года в стране произошло 158 оползней. Из них 90 процентов происшествий пришлось на Узгенский район. В результате погибли 34 человека.

«Хотя сейчас и январь, я призываю МЧС отчитаться перед парламентом. Мы должны узнать, какие были сделаны выводы из происшествий прошлого года, какие работы проводятся для профилактики ЧС. Порядка 1,8 тысячи семьям выделили земельные участки. Но до сих пор более 5 тысяч семей живут на опасных территориях. Мы сами видели, как предварительная работа может спасти человеческие жизни. Людям нужно рассказывать про стихийные бедствия, обучать поведению в случае ЧС. В прошлом году мужчина, у которого погибла вся семья, утром вышел на улицу, увидел оползень и снова зашел в дом. А если бы он знал, что это оползень, чем это грозит, то вел бы себя по-другому, мог спасти жизни родных», — отметила Аида Касымалиева.