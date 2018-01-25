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Власть

В Кыргызстане не выделяют деньги на предотвращение чрезвычайных ситуаций

В Кыргызстане не выделяют деньги на предотвращение чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша министр ЧС Кубатбек Боронов.

Депутат Аида Касымалиева поинтересовалась, сколько денег выделяют на предотвращение ЧС. По словам министра, ежегодно предусматривается общая сумма, специально средств на это не выделяют. «За счет помощи Всемирного банка надеемся купить оборудование, которое определит места рисков», — сказал Кубатбек Боронов.

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Он добавил, что там, где есть угроза схода оползней, ведется постоянное наблюдение. «В Японии люди иначе реагируют на природные катаклизмы, принимают меры. Мы же обучаем, но население не слушает нас, игнорирует рекомендации. К примеру, в Аюу люди так и проживают на месте схода оползня», — отметил Кубатбек Боронов.

Напомним, 29 апреля 2017-го в селе Аюу Зергерского айыльного аймака Узгенского района Ошской области сошел оползень объемом 200 тысяч кубометров. Он накрыл 11 домов, в семи из которых проживали люди. Погибли 24 человека.
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