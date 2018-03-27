Почти 20 тысяч человек остались без воды из-за оползня в Ошской области

На участке Алайчи-Ата в селе Первое Мая сегодня примерно в 11.30 сдвинулся на 1-1,5 метра старый оползень объемом 25-30 кубов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, в результате повреждены трубы, обеспечивающие жителей сел Кара-Кульджа, Биймырза (а это 18 тысяч 491 человек), питьевой водой.

Муниципиальное предприятие «Кара-Кулжа таза суу» проводит мероприятия по обеспечению жителей питьевой водой.

Службы гражданской защиты оповещены для принятия соответствующих мер при угрозе схода оползня. Активизация оползневого процесса угрожает трем опорам ЛЭП, а также внутрихозяйственной дороге.

Угрозы для жителей села нет, оползневый участок находится на расстоянии 500 метров от села.