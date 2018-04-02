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Общество

Для укрепления берега реки Чу высадили восемь тысяч деревьев

В селе Васильевка Чуйской области для укрепления берега реки Чу от эрозии высадили около восьми тысяч тополей и карагачей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

Данная мера — часть «Зеленого проекта», направленного на защиту населения и территорий от селей и оползней. Аналогичные работы проведут во всех регионах страны.

«Будет высажено много разновидностей деревьев, соответствующих климатическим условиям страны. В частности, плодоносящих. Кроме защиты от чрезвычайных ситуаций природного характера это сулит два плюса: во-первых, идет озеленение территорий, во-вторых, население предгорных районов сможет использовать плоды деревьев в хозяйственных нуждах», — отметили в МЧС.
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