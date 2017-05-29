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Общество

ОАО «Востокэлектро» оштрафовало комплекс «Узаке» на 2,5 миллиона сомов

ОАО «Востокэлектро» оштрафовало комплекс «Узаке», расположенный в селе Тамга Джети-Огузского района, на 2 миллиона 578 тысяч 475,2 сома. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.

По данным его пресс-службы, в комплекс входят две станции — автозаправочная и техобслуживания, а также кафе и гостевой дом.

Уточняется, что в целях подготовки к туристическому сезону и снижения коммерческих потерь распредкомпания проводит рейды по взысканию дебиторской задолженности и выявлению фактов нарушения правил пользования электроэнергией.
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