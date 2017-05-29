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Общество

Патриарх Кирилл обеспокоен безответственностью за сказанные слова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоен безответственностью за сказанные слова. Об этом он сегодня заявил на встрече в Кыргызско-Российском Славянском университете.

По его словам, самыми счастливыми годами его жизни стали годы, связанные с учебными заведениями. «Меня всегда поражает безответственность людей за сказанные слова. Это происходит и на митингах. Они несут там ни свое, ни чужое. На ученом совете такое невозможно. Если мысль изложена неверно, коллеги поправят. Научное сообщество — это то место, где человек отвечает за сказанные слова. Сама защита предполагает ответственный процесс. Это формирует культуру речи и ответственность за слова», — сказал владыка.

Он добавил, что тема свободы актуальна на всех уровнях жизни. «Останови любого человека, и он скажет, что он за свободу. Стремление к свободе заложено богом в нашу культуру», — отметил патриарх.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые посетил Кыргызстан. В Бишкеке он освятил Воскресенский собор.
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