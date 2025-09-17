12:24
Глава Казахстана вручил Патриарху Московскому и всея Руси орден «Алтын Қыран»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщает Акорда.

Фото Акорды. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Глава Русской православной церкви прибыл в Астану для участия в VIІI Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

По словам лидера страны, эта встреча станет еще одним важным шагом на пути к углублению сотрудничества между РК и РФ.

«Вы знаете, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, союзниками», — сказал он.

Патриарх Кирилл заявил, что миссия Русской православной церкви всегда была связана с укреплением мира и взаимопонимания между людьми.

«Посещение вашей благословенной страны всегда у меня сопровождалось и в настоящий момент сопровождается повышенным уровнем положительных эмоций. Казахстан — это дружественная республика. Мы действительно веками жили вместе. Сейчас государства разные, но это не мешает сохранять узы дружбы, взаимной поддержки и сотрудничества, — сказал он.

Касым-Жомарт Токаев за вклад в укрепление духовных связей между двумя народами и в знак особого уважения наградил главу Московского патриархата орденом «Алтын Қыран».
