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Общество

Патриарх призвал совместно бороться с экстремизмом — православным и мусульманам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал совместно бороться с экстремизмом — православным и мусульманам. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

«Традиционные религии — ислам и православие — смогут стать партнерами государства по укреплению общества на основе мира и согласия», — сказал в свою очередь глава правительства КР.

Как отмечает пресс-служба, стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся культурно-гуманитарного сотрудничества, сохранения духовных ценностей, мира и согласия.

В Кыргызстане православие является второй по масштабам конфессией и играет огромную роль в духовной жизни верующих. Ислам и православие в нашей стране всегда гармонично сосуществовали и формировали основу для духовного развития нашего общества.

Сооронбай Жээнбеков
По словам премьер-министра КР, у нас остро ощущается необходимость сохранения и развития традиционных ценностей. Он убежден, что традиционные религии — ислам и православие — смогут стать партнерами государства по укреплению общества на основе мира и согласия.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул важную роль правительства республики в сохранении русского социокультурного ареала, что в свою очередь обеспечивает межкультурный диалог и взаимообогащение.

«Хочу поблагодарить за добрые связи, которые выстраиваются между двумя общинами, в том числе за оказываемую поддержку со стороны правительства и государства в целом. Мы видим, что в Кыргызстане православные люди не чувствуют себя ущемленными. Мы видим, как бушуют межрелигиозные конфликты в других странах, разрушается национальное единство. Поэтому нужно дорожить и сохранить все то наследие, что есть в Кыргызстане. Такие же отношения мы пытаемся выстраивать в России, направляя свои усилия на сохранение и укрепление национального единства», — отметил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Он поблагодарил правительство Кыргызстана за особое отношение к церковным проектам, которые реализуются в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52918/
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