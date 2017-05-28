Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал совместно бороться с экстремизмом — православным и мусульманам. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.
«Традиционные религии — ислам и православие — смогут стать партнерами государства по укреплению общества на основе мира и согласия», — сказал в свою очередь глава правительства КР.
Как отмечает пресс-служба, стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся культурно-гуманитарного сотрудничества, сохранения духовных ценностей, мира и согласия.
По словам премьер-министра КР, у нас остро ощущается необходимость сохранения и развития традиционных ценностей. Он убежден, что традиционные религии — ислам и православие — смогут стать партнерами государства по укреплению общества на основе мира и согласия.
В Кыргызстане православие является второй по масштабам конфессией и играет огромную роль в духовной жизни верующих. Ислам и православие в нашей стране всегда гармонично сосуществовали и формировали основу для духовного развития нашего общества.Сооронбай Жээнбеков
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул важную роль правительства республики в сохранении русского социокультурного ареала, что в свою очередь обеспечивает межкультурный диалог и взаимообогащение.
Он поблагодарил правительство Кыргызстана за особое отношение к церковным проектам, которые реализуются в стране.