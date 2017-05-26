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Общество

Кыргызстан реализует политику неприемлемости терроризма и экстремизма

Кыргызстан реализует политику неприемлемости терроризма и сопутствующего ему экстремизма. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) КР Темир Джумакадыров на VIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщили в секретариате СБ КР.

По их данным, участники обсудили роль современных технологий в международной информационной безопасности и меры по ее обеспечению. Также рассмотрели основные направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

В свом выступлении на круглом столе «Феномен ИГИЛ: задачи мирового сообщества в деле борьбы с международным терроризмом» Темир Джумакадыров подчеркнул, что сегодня, в условиях чрезвычайно опасной мировой обстановки, Кыргызстан не может оставаться в стороне, страна реализует активную политику неприемлемости терроризма и сопутствующего ему экстремизма.

По его словам, в 2016 году в Кыргызстане принят пакет антитеррористических законодательных мер, куда входят досудебная блокировка экстремистских веб-сайтов, ужесточение ответственности за совершение отдельных преступлений, исключение норм об условно-досрочном освобождении и срока давности по привлечению к уголовной ответственности для лиц, осужденных за террористические и экстремистские преступления, а также отдельные аспекты лишения гражданства КР в связи с причастностью к террористическим организациям.

Проводя политику мира и добрососедства, наша страна прилагает максимальные усилия для сохранения стабильности в регионе, в особенности в Ферганской долине, являющейся объектом устремлений эмиссаров террористических группировок.

Темир Джумакадыров

«Правоохранители и специальные службы продолжают выявлять и нейтрализовывать членов международных террористических организаций и религиозно-экстремистского подполья», — сказал Темир Джумакадыров.

Он отметил, что сегодня минимизировать угрозы, исходящие от «Исламского государства», можно лишь объединив усилия международного сообщества под эгидой ООН на общепризнанной международно-правовой основе.

В контексте обстановки в Афганистане, по словам Темира Джумакадырова, необходимо продолжать международные усилия по направлению страны в русло обретения мира и стабильности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52799/
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