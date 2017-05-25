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Общество

В МЧС рассказали, за чей счет сотрудники ездили в командировки

Из 90 зарубежных служебных командировок в 2016 году 81 осуществлена за счет приглашающей стороны, сообщили в МЧС.

«Министерство чрезвычайных ситуаций участвует в международных мероприятиях (семинарах, тренингах, конференциях и обучающих курсах) на основании приглашений от партнеров по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2016-м специалисты МЧС, в том числе и спасатели, приняли участие в 81 мероприятии в целях повышения квалификации и профессиональных навыков», — говорится в сообщении.

За счет бюджета МЧС КР осуществлено 9 служебных поездок для участия в саммитах на высшем уровне и заседаниях интеграционных объединений — ОДКБ, СНГ и ШОС. В шести участвовало руководство министерства на основании соответствующего разрешения аппарата правительства.

Ранее сообщалось о тех госорганах, сотрудники которых часто выезжают за границу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52764/
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