Советник Управления информационных программ Секретариата ОДКБ Игорь Панарин сегодня на форуме «Договору о коллективной безопасности 25 лет: достижения и перспективы» сравнил организацию с защитным зонтиком ЕАЭС.

По его словам, у организации большие перспективы для роста и развития.

«Значение ОДКБ и вопросы безопасности на кыргызской земле имеют прочный фундамент. Возникающие угрозы мы совместно преодолеем», — отметил Игорь Панарин.

Начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил КР Юрий Денисов добавил, что за 25 лет совместными усилиями проделана масштабная работа. Военно-политическая обстановка, терроризм, наркотрафик приобретают масштабность. ОДКБ помогла Кыргызстану повысить военную безопасность, развить вооруженные силы, снабдить их техникой.