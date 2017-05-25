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Общество

ОДКБ — защитный зонтик Евразийского экономического союза

Советник Управления информационных программ Секретариата ОДКБ Игорь Панарин сегодня на форуме «Договору о коллективной безопасности 25 лет: достижения и перспективы» сравнил организацию с защитным зонтиком ЕАЭС.

По его словам, у организации большие перспективы для роста и развития.

«Значение ОДКБ и вопросы безопасности на кыргызской земле имеют прочный фундамент. Возникающие угрозы мы совместно преодолеем», — отметил Игорь Панарин.

Начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил КР Юрий Денисов добавил, что за 25 лет совместными усилиями проделана масштабная работа. Военно-политическая обстановка, терроризм, наркотрафик приобретают масштабность. ОДКБ помогла Кыргызстану повысить военную безопасность, развить вооруженные силы, снабдить их техникой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52697/
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