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Общество

Абдиль Сегизбаев: Терроризм представляет угрозу для всех стран мира

Терроризм представляет угрозу для всех стран мира. Об этом сообщил сегодня на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ глава ГКНБ Кыргызстана Абдиль Сегизбаев.

По его словам, подобные заседания утвердили свою актуальность.

«Сегодня мы собрались, чтобы обсудить современные угрозы в мире. Терроризм представляет реальную угрозу для любого государства вне зависимости от экономического и географического положения», — сказал он.

Абдиль Сегизбаев отметил, что особого внимания требует афгано-пакистанская и сирийская зоны. В этих условиях необходимо действовать на опережение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52579/
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