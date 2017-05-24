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Общество

Актеры Русского театра драмы имени Ч.Айтматова выступят на фестивале в Москве

Актеры Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова выступят на международном фестивале имени Чехова, который пройдет в Москве 24 мая — 20 июня. Об этом сообщили в театре.

По их данным, спектакль «Демон» покажут 31 мая и 1 июня в Театре наций.

«Демон» — эпическая постановка, соединяющая в себе этническую музыку, ритуальный танец и поэзию Лермонтова. Это история об очищении человеческой души, прощении, сохранении традиций, переплетении культур разных народов, живущих рядом», — отметили в театре.

Международный театральный фестиваль имени А.Чехова учрежден Международной конфедерацией театральных союзов. Первый фестиваль состоялся осенью 1992 года.

Москвичам покажут 22 спектакля разных жанров из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, Кубы, Кыргызстана, Нидерландов, России, США, Тайваня, Франции, Южной Кореи, Эстонии.

Ранее сообщалось, что Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева выступит на международном фестивале камерных и моноспектаклей Ludi.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52577/
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