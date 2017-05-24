Только после вмешательства прокуратуры в Токмаке нашли дом для детей-сирот. Об этом сообщил отдел информации ГП КР.

По его данным, прокуратурой Чуйской области проведена проверка деятельности полномочного представительства правительства КР в Чуйской области по соблюдению требований Кодекса «О детях» и «Жилищного кодекса».

Проверкой установлено, что в Чуйской области 365 детей-сирот нуждаются в жилье. 72 человека выпустились из интернатных учреждений, из них только 28 сирот обеспечены жильем.

«Дети-сироты, в том числе и выпускники интернатных учреждений, ввиду отсутствия жилья практически остаются на улице. Данная ситуация является не только проблемой уполномоченного органа по защите детей, а в целом и государства. Однако аппаратом полномочного представительства правительства КР в Чуйской области не были приняты меры по созданию условий по обеспечению детей жильем», — отметили в Генпрокуратуре.

Главами райгосадминистраций Чуйской области и мэрии города Токмака не внесены конкретные предложения по исполнению мероприятий, направленных на обеспечение жильем детей-сирот, не приняты меры по решению вопроса республиканского финансирования. Отсутствовала работа и в части привлечения инвестиций со стороны внешних и внутренних инвесторов по строительству социальных общежитий, государственного и муниципального жилья.

По результатам проверки прокуратурой области внесено представление в полномочное представительство правительства. По результатам рассмотрения прокурорского акта реагирования изыскано трехэтажное здание в городе Токмаке, общей площадью 289,5 квадратных метра с прилегающей территорией. Ведется работа по привлечению инвестиций для проведения ремонта.