12:36
+29
USD 67.86
EUR 76.32
RUB 1.20
Общество

Только после вмешательства прокуратуры в Токмаке нашли дом для детей-сирот

Только после вмешательства прокуратуры в Токмаке нашли дом для детей-сирот. Об этом сообщил отдел информации ГП КР.

По его данным, прокуратурой Чуйской области проведена проверка деятельности полномочного представительства правительства КР в Чуйской области по соблюдению требований Кодекса «О детях» и «Жилищного кодекса».

Проверкой установлено, что в Чуйской области 365 детей-сирот нуждаются в жилье. 72 человека выпустились из интернатных учреждений, из них только 28 сирот обеспечены жильем.

«Дети-сироты, в том числе и выпускники интернатных учреждений, ввиду отсутствия жилья практически остаются на улице. Данная ситуация является не только проблемой уполномоченного органа по защите детей, а в целом и государства. Однако аппаратом полномочного представительства правительства КР в Чуйской области не были приняты меры по созданию условий по обеспечению детей жильем», — отметили в Генпрокуратуре.

Главами райгосадминистраций Чуйской области и мэрии города Токмака не внесены конкретные предложения по исполнению мероприятий, направленных на обеспечение жильем детей-сирот, не приняты меры по решению вопроса республиканского финансирования. Отсутствовала работа и в части привлечения инвестиций со стороны внешних и внутренних инвесторов по строительству социальных общежитий, государственного и муниципального жилья.

По результатам проверки прокуратурой области внесено представление в полномочное представительство правительства. По результатам рассмотрения прокурорского акта реагирования изыскано трехэтажное здание в городе Токмаке, общей площадью 289,5 квадратных метра с прилегающей территорией. Ведется работа по привлечению инвестиций для проведения ремонта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52550/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Минфина не знает, сколько сирот и инвалидов получили социальное жилье
Human Rights Watch: Генеральный прокурор должен отозвать иск к Zanoza
Выселенные из общежития Госцирка просят защиты у президента Кыргызстана
В городе Ош открылся Центр для беспризорников
Детский сад в Баткенской области вернули в муниципальную собственность
Условия содержания детей в интернатах Кыргызстана оставляют желать лучшего
В парламенте бывший и нынешний генпрокуроры обменялись юридическими любезностями
В 2016 году возросло количество дел по экономическим преступлениям
Заведено 50 уголовных дел по незаконной выдаче вида на жительство гражданам КНР
Генпрокуратура постоянно на связи с органами Государства Белиз
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников
Только дети чиновников Кыргызстана попали на&nbsp;грантовое обучение в&nbsp;Венгрии Только дети чиновников Кыргызстана попали на грантовое обучение в Венгрии
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Как разделили деньги Крушение «Боинга». Как разделили деньги
Бизнес
3 года 4G в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; полет О!тличный! 3 года 4G в Кыргызстане — полет О!тличный!
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
Beeline подвел итоги акции &laquo;Помним!&raquo; Beeline подвел итоги акции «Помним!»
Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой