18:45
+29
USD 67.91
EUR 75.72
RUB 1.19
Общество

В суде по делу об изнасиловании девочки избили адвоката и маму потерпевшей

Родственники обвиняемого в попытке изнасилования девочки избили адвоката и маму потерпевшей. Об этом ИА «24.kg» сообщила председатель ПЦ «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, Ошский городской суд, рассматривавший это дело, оправдал подсудимого. Представители пострадавшей стороны подали апелляцию в Ошский областной суд. Дата рассмотрения пока не назначена. «В отношении четверых родственников обвиняемого — братьев и сестры, которые избили адвоката и мать потерпевшей, прокуратурой возбуждено уголовное дело. Но братья уехали. Их сейчас ищут. Под следствием только сестра», — сказала Азиза Абдирасулова и добавила, что мать девочки, забрав детей, переехала из Нооката в Бишкек, опасаясь беспрецедентного давления со стороны близких подсудимого.

Мать жила в кризисном центре «Сезим». Дети были определены в интернат. Но на днях заканчивается школа, детям нужно где-то жить и матери тоже. Мы надеемся найти для нее небольшую и дешевую комнату. Еще один момент: находясь в «Сезиме», женщина выучилась на повара и хочет найти работу в столице.

Азиза Абдирасулова

26 октября 2016 года в «Кылым шамы» обратилась жительница села Борбаш Ноокатского района. Она рассказала, что 12 июня того же года у канала Сапарбай ее 11-летнюю дочь пытались изнасиловать. С ней была 10-летняя младшая сестра, она и встала на защиту старшей. Девочкам удалось убежать. Ребенок получил многочисленные травмы и пролежал более десяти дней в травматологическом отделении Ноокатской районной больницы.

14 июня прокуратура Ноокатского района возбудила уголовное дело, и 30-летнего подозреваемого взяли под стражу.

«По словам обратившейся, мужчина является племянником теперь уже бывшего акима Ноокатского района Бекболота Айтиева. После возбуждения уголовного дела начались угрозы и оскорбления со стороны родственников акима. 27 сентября старшая сестра подозреваемого по имени Айжаркын пришла в школу, где учится потерпевшая, и при других учениках начала унижать ее. По факту мать девочек обратилась в инспекцию по делам несовершеннолетних», — рассказала Азиза Абдирасулова.

Как утверждает правозащитник со слов мамы девочек, аким Бекболот Айтиев угрожал ей и требовал, чтобы она забрала заявление. Дело направлено в Ошский областной суд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52359/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Верховный суд оставил граждан Ирака под стражей
Назначена дата начала суда над Омурбеком Текебаевым
На суд по делу Аиды Саляновой не явился адвокат
Толекан Исмаилова проиграла процесс по иску против президента Кыргызстана
Правозащитники судятся с Алмазбеком Атамбаевым
Адвокаты обвиняемых в попытке насильственного захвата власти обжаловали приговор
Суд по делу сторонников Садыра Жапарова перенесен на 1 июня
На процессе по делу сторонников Садыра Жапарова заявлен отвод судье
Адвокаты Омурбека Текебаева опровергают заявление ГКНБ
Материалы по делу Омурбека Текебаева поступят в суд не позднее 25 мая
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников
Только дети чиновников Кыргызстана попали на&nbsp;грантовое обучение в&nbsp;Венгрии Только дети чиновников Кыргызстана попали на грантовое обучение в Венгрии
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
В&nbsp;ДУМК назвали примерную дату начала орозо В ДУМК назвали примерную дату начала орозо
Бизнес
Beeline дарит подарки. Каждому абоненту. Абсолютно каждому Beeline дарит подарки. Каждому абоненту. Абсолютно каждому
4G LTE от&nbsp;MegaCom запущен еще в&nbsp;14 селах Кыргызстана 4G LTE от MegaCom запущен еще в 14 селах Кыргызстана
Спешите купить роутер всего за&nbsp;1 сом от&nbsp;мобильного оператора О! Спешите купить роутер всего за 1 сом от мобильного оператора О!
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!