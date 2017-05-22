В суде по делу об изнасиловании девочки избили адвоката и маму потерпевшей

Родственники обвиняемого в попытке изнасилования девочки избили адвоката и маму потерпевшей. Об этом ИА «24.kg» сообщила председатель ПЦ «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, Ошский городской суд, рассматривавший это дело, оправдал подсудимого. Представители пострадавшей стороны подали апелляцию в Ошский областной суд. Дата рассмотрения пока не назначена. «В отношении четверых родственников обвиняемого — братьев и сестры, которые избили адвоката и мать потерпевшей, прокуратурой возбуждено уголовное дело. Но братья уехали. Их сейчас ищут. Под следствием только сестра», — сказала Азиза Абдирасулова и добавила, что мать девочки, забрав детей, переехала из Нооката в Бишкек, опасаясь беспрецедентного давления со стороны близких подсудимого.

Мать жила в кризисном центре «Сезим». Дети были определены в интернат. Но на днях заканчивается школа, детям нужно где-то жить и матери тоже. Мы надеемся найти для нее небольшую и дешевую комнату. Еще один момент: находясь в «Сезиме», женщина выучилась на повара и хочет найти работу в столице. Азиза Абдирасулова

26 октября 2016 года в «Кылым шамы» обратилась жительница села Борбаш Ноокатского района. Она рассказала, что 12 июня того же года у канала Сапарбай ее 11-летнюю дочь пытались изнасиловать. С ней была 10-летняя младшая сестра, она и встала на защиту старшей. Девочкам удалось убежать. Ребенок получил многочисленные травмы и пролежал более десяти дней в травматологическом отделении Ноокатской районной больницы.

14 июня прокуратура Ноокатского района возбудила уголовное дело, и 30-летнего подозреваемого взяли под стражу.

«По словам обратившейся, мужчина является племянником теперь уже бывшего акима Ноокатского района Бекболота Айтиева. После возбуждения уголовного дела начались угрозы и оскорбления со стороны родственников акима. 27 сентября старшая сестра подозреваемого по имени Айжаркын пришла в школу, где учится потерпевшая, и при других учениках начала унижать ее. По факту мать девочек обратилась в инспекцию по делам несовершеннолетних», — рассказала Азиза Абдирасулова.