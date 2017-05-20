В связи с отравлениями в регионах столичным кафе выдали предписания

Центр госсанэпиднадзора Бишкека усилил работу по профилактике пищевых отравлений. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный врач ЦГСЭН Артур Буюклянов.

По его словам, в связи с двумя последними случаями отравления (в Ноокене и Нарыне) специалисты выдали всем предприятиям общественного питания санитарные предписания соблюдать все нормы и требования.

«Температура повышается, условия для размножения микробов улучшаются. Поэтому риск пищевых отравлений увеличивается. Проводим разъяснительную работу и плановую проверку точек общепита», — отметил Артур Буюклянов.