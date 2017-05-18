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Общество

Нарын Айып сомневается в объективности судей

Журналист Нарын Айып сомневается в объективности судей. Об этом он заявил сегодня при рассмотрении в суде надзорной жалобы на определение Октябрьского райсуда о запрете на выезд из страны Чолпон Джакуповой, Дине Масловой и Нарыну Айыпу.

Определение вынесено по иску генерального прокурора о защите чести и достоинства президента. Нарын Айып отметил, что иск совершенно не обоснован, сумма в 3 миллиона сомов по каждому из пяти исков не аргументирована, а сам процесс носит политический характер.

В свою очередь, главный редактор сайта Zanoza.kg Дина Маслова отметила, что у нее нет никаких причин покидать страну. Кроме того, у нее здесь родители и трехлетняя дочь, поэтому она не может сбежать из Кыргызстана.

Представитель Генпрокуратуры Руслан Абдырахман просит оставить жалобу без удовлетворения, так как запрет на выезд обеспечивает «защиту прав и свобод других лиц».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52085/
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