У аттракционов в парке Навои в городе Ош два арендатора

У аттракционов в парке Навои в южной столице Кыргызстана два арендатора. Об этом ИА «24.kg» сообщили в мэрии Оша.

По их данным, половина увеселительных конструкций находится в аренде у ОсОО «Балдар келечеги». Его учредителями являются предприниматели Улан Керимбаев и Кыздаркан Эргешова.

Есть еще один арендатор — бывший начальник Ошского энергосбыта, член партии «Онугуу-Прогресс» Эмиль Ысманов. Но он утверждает, что к рухнувшей в воскресенье карусели отношения не имеет.

Отметим, по факту обрушения карусели возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил техники безопасности». В больницу доставили четыре человека. Трое пошли на поправку, включая подростка, а 38-летняя женщина до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимации.