На одного семейного врача в Кыргызстане приходится до 18 тысяч пациентов

В Кыргызстане ситуация в области обеспечения населения семейными врачами катастрофическая, сообщили в пресс-центре Минздрава со ссылкой на директора Ассоциации групп семейных врачей и медсестер Суйумжан Мукееву.

Норма нагрузки в уважающих себя странах – тысяча человек на одного семейного врача. У нас же фактически приходится минимум от 3 тысяч и максимум до 15–18 тысяч при нормативе 1,5 тысячи городского и 2 тысячи сельского населения. Суйумжан Мукеева

«А при отсутствии средств коммуникации, общественного транспорта, в условиях отдаленности сел друг от друга норматив для сельского населения не должен превышать 1,5 тысячи, а для городского вполне нормально 2 тысячи человек», — считает она.

«К сожалению, из-за того что зарплата семейных врачей ежегодно падала, а нагрузка росла, им было делегировано очень много функций (ведение больных по эндокринологии, кардиологии, пульмонологии, ВИЧ, туберкулезу) без какой-либо доплаты. Они стали уезжать в Россию и Казахстан, где зарплата в разы больше. А мы как сидели на 5 тысячах сомов базовой ставки, так и сидим», — цитируют в пресс-центре Суйумжан Мукееву.

«Такая ситуация привела к большому оттоку переподготовленных кадров, которые сейчас очень уверенно чувствуют себя в сопредельных государствах и имеют уважительное отношение со стороны как руководства здравоохранения, так и населения. За пределы страны выехало больше половины подготовленных семейных врачей. Скоро население КР достигнет 6 миллионов, а в стране работает всего полторы тысячи семейных врачей, из которых 81 процент далеко пенсионного возраста, и с каждым годом их становится все меньше», — говорится в сообщении.

Если в ближайшие год-два не будут приняты какие-то политические решения, мы останемся без первичной медико-санитарной помощи. Суйумжан Мукеева

В Минздраве также сообщили, что 18–19 мая в Оше пройдет Второй съезд врачей общей практики и семейных врачей Кыргызстана.