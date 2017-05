Правительственный интернет-портал «Электронные обращения граждан» не работает

Правительственный интернет-портал «Электронные обращения граждан» kattar.kg не работает. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пользователь Тимур Беляев.

«А не написать ли мне обращение электронному правительству через соответствующий портал — kattar.kg? А написать! За утренним кофе пробую открыть портал — и вот те раз, не работает! Окай, думаю, поеду-ка я на работу и напишу то самое обращение уже с работы. И по приезду на работу портал не ожил. Ладно, думаю, праздники были и все такое. Наверняка система мониторинга тоже пила пиво и ела шашлыки», — пишет пользователь.

Тимур Беляев попробовал написать в техподдержку правительства в надежде, что поломку устранят быстрее.

«В списке контактов на сайте gov.kg айтишников видно сразу — у них единственных емейл указан. Да какой — ps@mail.gov.kg. Пишу краткий репорт: дескать, так и так, сайт-то лежит! И через секунду получаю ответ от почтовой системы — Your message wasn’t delivered to ps@mail.gov.kg because the address couldn’t be found. Это все, что нужно знать об электронном правительстве в целом и портале госуслуг в частности», — резюмировал Тимур Беляев.

Напомним, в 2014 году правительство во главе с премьер-министром Джоомартом Оторбаевым запустило проект «Каттар.kg».